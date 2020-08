Coupe du Monde : L'Afrique du Sud n'entend pas être candidate pour les éditions 2027 et 2031

Hôte de la Coupe du Monde de rugby en 1995, l’Afrique du Sud n’est pas prête à renouveler l’expérience. World Rugby a récemment précisé le processus qui va mener vers l’attribution des éditions 2027 et 2031 de la Coupe du Monde de rugby ainsi que des éditions 2025 et 2029 de son pendant féminin. Dès le mois de février prochain, l’instance mondiale entend lancer une « phase de dialogue » entre les « fédérations, gouvernements et parties prenantes » éventuellement intéressés par l’organisation du tournoi quatre ou huit ans après l’édition 2023 qui aura lieu en France. Dans cette phase, World Rugby ne devrait pas être sollicitée par l’Afrique du Sud. En effet, la presse sud-africaine assure que la « nation arc-en-ciel » ne sera pas candidate pour l’une ou l’autre des dates disponibles.

La Fédération Sud-Africaine n’a pas les moyens

Affaiblie par la crise sanitaire et l’arrêt des compétitions jusqu’à une date qui reste à définir, la Fédération Sud-Africaine n’a pas les moyens financiers de lancer une nouvelle candidature après les échecs répétés pour les éditions 2011 organisée en Nouvelle-Zélande, 2015 accueille par l’Angleterre et 2019 dévolue au Japon. « Le gouvernement sud-africain ne peut pas sécuriser la garantie de deux milliards de rand (96 millions d’euros) exigée par World Rugby au vu de l’état de l’économie et tout particulièrement avec ce à quoi l’économie va ressembler après la pandémie de coronavirus », assure une source citée par le magazine sud-africain Rapport. En l’absence d’une candidature de l’Afrique du Sud et du fait de l’organisation de l’édition 2023 en Europe, l’Australie est déjà le favori annoncé pour accueillir la Coupe du Monde 2027, qui aurait lieu 24 ans après la dernière édition organisée sur l’ile-continent. Pour l’édition 2031, à l’image du Japon pour 2019, les Etats-Unis seraient les grands favoris afin de permettre à World Rugby de tenter sa chance sur un marché émergent pour la discipline.