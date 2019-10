Brunel: "On pense avoir notre chance si…"

A deux jours du quart de finale de la Coupe du monde entre le Pays de Galles et le XV de France, dimanche à Oita (9h15), Jacques Brunel a conscience que les Bleus ne sont pas favoris et qu’ils devront faire preuve de constance pour rivaliser avec leurs adversaires.

"On n’a pas envie de rentrer, on n’a pas envie de retourner en France. Mais pour ça, il va falloir qu’on fasse un match complet, a affirmé le sélectionneur tricolore en conférence de presse. Jusqu’ici, on n’a pas réussi à faire des matches sur la durée."

"On rencontre l’une des trois meilleures équipes au monde qui a montré beaucoup de constance sur ses matches de poule. Il y a un sacré défi, mais on pense avoir notre chance si jamais on est capable d’avoir cette constance sur la partie", a-t-il ajouté.