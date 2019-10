Brunel: "J'aurais préféré jouer contre l'Angleterre"

Pendant qu'une équipe-bis du pays de Galles souffrait pour dominer l'Uruguay (35-13) et valider ainsi sa qualification pour un quart de finale de Coupe du monde face aux Bleus de Brunel dimanche prochain, à Oïta (9h15), le sélectionneur tricolore et ses joueurs sont contraints à un repos forcé, consécutif à l'annulation du "crunch". Une situation que regrette le technicien gersois apparu enfin lors d'une conférence de presse, qui a mis fin dimanche matin au black-out du XV de France.

On est inconstant depuis deux ans, cinq ans, dix ans

"Est-ce un bien ou un mal de ne pas jouer ? On sera pénalisé ou plus frais ? Personne ne peut le dire…, a lancé Brunel, cité par nos confrères de sport24.lefigaro.fr. Foncièrement, moi j’aurais préféré jouer contre l’Angleterre, l’une des grosses équipes de la compétition. Ça aurait été bien de se confronter à eux avant un quart de finale afin de savoir vraiment où on en était. Et je suis sûr que les imperfections de nos premiers matches auraient été moindres sur cette rencontre. Comme elles le seront contre le pays de Galles…" Un adversaire qui a offert d'autres garanties que les Tricolores au cours de cette phase de poules.

"On est inconstant depuis deux ans, cinq ans, dix ans. Mais en 2018 on perd 14-13 à Cardiff et en 2019 la façon dont on sait à Paris (la France s'inclinait 19-24, après avoir mené 16-0 à la pause, Ndlr). On n’était pas mieux structuré qu’aujourd’hui. Donc nous verrons."