Brunel change presque tout face aux Etats-Unis

L'équipe de France n'aura pas du tout le même visage ce mercredi face aux Etats-Unis pour le deuxième match de la Coupe du monde. Jacques Brunel et son staff ont en effet décidé d'effectuer douze changements au sein du XV de départ. Seuls Yoann Huget, Gaël Fickou et Arthur Iturria conservent leur place. En charnière, on retrouvera Maxime Machenaud et Camille Lopez tandis que le capitaine sera Louis Picamoles. Un choix qui se justifie en partie par la présence du duel suivant face aux Tonga seulement quatre jours plus tard.

vs

Mercredi, les Bleus joueront leur 2e match de poule au Fukuoka Stadium à 9h45 (heure française) !

Voici votre #XVdeFrance pour ce match. #NeFaisonsXV #RWC2019 #FRAvsUSA pic.twitter.com/YLVpN8YPOe — France Rugby (@FranceRugby) September 30, 2019