Australie: Pocock de retour face aux Fidji

Michael Cheika a dévoilé jeudi le quinze de départ de l’Australie pour affronter les Fidji samedi (6h45, h.f) dans la poule D de la Coupe du monde au Japon.

Les Wallabies enregistrent le retour de David Pocock. Le troisième ligne était un temps incertain pour ce Mondial nippon, en raison de blessures récurrentes cette année. Pocock n’avait joué aucun match du dernier Rugby Championship.

Et Cheika de réunir donc en 3e ligne ses inséparables avec Pocock, qui retrouve son capitaine Michael Hooper.

Le XV australien : Beale - Hodge, O'Connor, Kerevi, Koroibete - (o) Lealiifano, (m) White - Naisarani, Hooper (Cap.), Pocock - Arnold, Rodda - Alaalatoa, Latu, Sio.

Remplaçants : Uelese, Slipper; Kepu, Coleman, Salakaia-Loto, Genia, To'omua, Haylett-Petty.

