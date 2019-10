Angleterre: Jones et "l'équipe la plus intimidante du monde"

Comme on pouvait s'y attendre après le chef d'oeuvre de la demi-finale remportée face aux Néo-Zélandais (19-7), doubles champions du monde en titre, Eddie Jones, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a reconduit dans son intégralité le quinze de départ aligné face aux All Blacks pour la finale de Coupe du monde qui attend le XV de la Rose contre l'Afrique du Sud samedi, à Yokohama (10h). Avec notamment l'association d'Owen Farrell et de George Ford au coup d'envoi.

"The strength of your team is the strength of your squad."



Here's your England team to face South Africa in the Rugby World Cup Final on Saturday (9am GMT, ITV).



October 31, 2019

Dès sa nomination, le technicien australien avait clamé son ambition de faire des joueurs anglais les meilleurs du monde. En tête du classement World Rugby depuis cette semaine, les voilà prêts à concrétiser ce leadership, forts de leurs certitudes et de la maîtrise qui n'a cessé d'accompagner leur parcours dans ce Mondial nippon.

"Nous avons eu quatre années pour préparer ce match, rappelle Jones cité par L'Equipe. Nous savons parfaitement où nous voulons aller tactiquement. Nous sommes en forme. Nous prenons énormément de plaisir sur le tournoi, vraiment nous avons passé des moments formidables. Maintenant, toutes les bonnes choses ont une fin et il nous reste une chance de bien terminer cette aventure. Donc aujourd'hui (jeudi) nous n'avons qu'une envie, c'est de jouer cette finale. Nous savons ce qui nous attend. Ils (les Sud-Africains) ne vont pas nous offrir le match. Ils vont jouer dur. On s'attend à un défi physique immense dans lequel ils vont vouloir imposer leur jeu. (...) Nous savons la difficulté qu'ils vont nous opposer. Historiquement, nous savons que c'est l'équipe la plus intimidante du monde, donc nous allons tenter de chasser cette idée. Les garçons savent à quoi s'en tenir, mais encore une fois, nous avons fait une préparation tellement bonne que nous entrerons sur le terrain sans aucune peur."

Le XV de la Rose : Daly - Watson, Tuilagi, Farrell (Cap.), May - (o) Ford, (m) Youngs - Underhill, B. Vunipola, Curry - Lawes, Itoje - Sinckler, George, M. Vunipola.

Remplaçants : Cowan-Dickie, Marler, Cole, Kruis, Wilson, Spencer, Slade, Joseph.