Angleterre-Itoje: "Je n'ai encore jamais affronté l'Argentine..."

Cadre de l'équipe d'Angleterre avec laquelle il totalise 30 sélections à 24 ans, Maro Itoje, qui figure aussi parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste de deuxième ligne, attend avec une grande impatience le choc à venir de la Coupe du monde au Japon face à l'Argentine ce samedi, à Tokyo (10h). Et pour cause, le joueur des Saracens n'a tout simplement jamais croisé le chemin des Pumas au cours de sa carrière internationale !

"Je n'ai encore jamais affronté l'Argentine, donc je suis particulièrement impatient, s'est ainsi réjoui Itoje sur le site de la compétition. Les Pumas ont du tempérament. C'est une nation très fière. Ils ont gros pack, une touche efficace, une mêlée forte et des trois-quarts très vifs. Très physiques aussi. Ça s'annonce comme le genre de matches que j'adore jouer." Un premier choc dans la poule C de ce Mondial nippon, que mène le XV de la Rose, avant le "crunch", et une première face aux Argentins en tant que titulaire, au même titre que son coéquipier chez les Sarries Owen Farrell que le sélectionneur Eddie Jones a choisi d'associer en tant que premier centre à George Ford en position d'ouvreur ; Manu Tuilagi glisse en tant que n°13. A noter les retours de blessure sur le banc de Mako Vunipola (pilier gauche), Jack Nowell (ailier) et Henry Slade (centre).

Le XV anglais : Daly - Watson, Tuilagi, Farrell (Cap.), May - Ford, Youngs - B. Vunipola, Underhill, Curry - Kruis, Itoje - Sinckler, George, Marler.

Remplaçants : Cowan-Dickie, M. Vunipola, Cole, Lawes, Ludlam, Heinz, Slade, Nowell.

