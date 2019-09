Afrique du Sud: Kolisi revient pour défier les Blacks

Rassie Erasmus a annoncé ce mercredi le quinze de départ de l’Afrique du Sud appelé à défier les All Blacks samedi, à Yokohama (11h45, h.f.), pour le match choc de cette phase de poules de la Coupe du Monde.

Le sélectionneur des Springboks a choisi de refaire confiance aux hommes qui avaient arrachés le match nul en Nouvelle-Zélande (16-16) à Wellington, le 27 juillet dernier, dans la cadre du Rugby Championship. Seul exception, le retour du capitaine Siya Kolisi en lieu et place de Kwagga Smith.

Il s’agit de la même composition que celle qui a facilement défait le Japon lors du dernier match de préparation des Boks (41-7).

Le XV sud-africain : Kitshoff, Marx, Malherbe - Etzebeth, Mostert - Du Toit, Vermeulen, Kolisi (Cap.) - De Klerk (m), Pollard (o) - Mapimbi, De Allende, Am, Kolbe - Le Roux

Remplaçants : Mbonambi, Mtawarira, Nyakane, RG Snyman, Louw, Jantjies, F. Steyn, Kriel.

The 23 man squad to face the All Blacks in our opening Pool B match.#StrongerTogether pic.twitter.com/b5vjD3xXMV