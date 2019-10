Afrique du Sud: Kolbe apte pour la finale

La nouvelle est évidemment d'importance. Rassie Erasmus, le sélectionneur des Springboks, qualifiés pour la finale de la Coupe du monde au Japon face à l'Angleterre samedi, à Yokohama (10h), a indiqué mardi que l'ailier Cheslin Kolbe était apte pour ce rendez-vous historique, qui pourrait permettre au rugby sud-africain de s'adjuger un 3e titre mondial (après 1995 et 2007). Et de rejoindre ainsi les All Blacks au nombre de trophées.

"Nous sommes content de pouvoir compter sur l'ensemble de notre groupe de 31 joueurs pour l'entraînement d'aujourd'hui", a souligné Erasmus, qui récupère donc le feu-follet toulousain, blessé à une cheville en phase de poules et ménagé lors de la demi-finale contre le pays de Galles (19-16). Tout porte à croire que Kolbe pourrait même débuter en tant que titulaire : "Ce sera probablement les mêmes 23 joueurs, à l'exception peut-être de Cheslin Kolbe qui figurera probablement sur la feuille de match", a ajouté le sélectionneur.