Afrique du Sud : François Louw dit stop

Terminer sa carrière internationale sur une victoire en Coupe du Monde. Difficile de faire mieux et c’est le choix qu’a fait François Louw, annonçant ce dimanche sa retraite internationale, huit jours après avoir soulevé le trophée William Webb Ellis. Agé de 34 ans, le troisième ligne de Bath (où il évolue depuis 2011) avait été sélectionné pour la première fois en 2010. Au total, Louw aura porté le maillot de l’Afrique du Sud à 76 reprises et a inscrit 10 essais. « Cela a été une fantastique expérience de défendre les couleurs de mon pays. Je me suis fait des amis pour la vie grâce à ce sport et je me suis créé des souvenirs incroyables avec des gens géniaux », a déclaré Louw.