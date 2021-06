Roger Federer contre Matteo Berrettini. Le n°8 contre le n°9 mondial. Ce devrait être l'une des affiches des huitièmes de finale du tableau masculin ce lundi, mais rien ne dit qu'elle aura lieu. Le Suisse, qui a eu besoin de 3h35 pour battre Dominik Koefer samedi peu avant 1h du matin, veut attendre de voir l'état de son genou avant de décider s'il poursuit Roland-Garros ou non. Les objectifs de sa saison restent Wimbledon et les Jeux Olympiques de Tokyo, et le joueur de bientôt 40 ans ne veut pas prendre de risques sur terre battue, sachant qu'il a très peu de chances de s'y imposer.

"Après chaque match, on fait un très gros débrief pour savoir où on en est et pour décider si je continue de jouer ou si le risque est trop grand à ce moment précis. Est-ce qu'on pousse encore ou est-ce que c'est le bon moment pour faire une pause ? Parce que le calendrier a bougé et que je n'ai pas la semaine de repos habituelle entre ici et Halle et qu'il faut décider ce qui sera le mieux pour Wimbledon. Alors c'est bien d'avoir pu jouer un match comme ça et de penser que j'aurais pu aussi jouer un cinquième set, mais je ne sais pas comment je vais me réveiller demain. Ce sera intéressant de voir", a expliqué le Suisse en conférence de presse. Chaque match que je joue me donne des informations pour la suite de la saison. Et je ne pensais pas gagner trois matchs ici. Jouer 3h35 après les opérations que j'ai eues, ce n'est pas normal. Ceux qui ont eu ces opérations savent de quoi je parle."



Seulement douze matchs en un an et demi pour Federer

Voilà donc des propos pour le moins inquiétants pour ceux qui voulaient voir l'homme aux 20 Grands Chelem disputer la deuxième semaine à Roland-Garros et un éventuel quart de finale contre Novak Djokovic.et son genou ne supportera peut-être pas un match supplémentaire sur terre battue. On en saura plus dans les prochaines heures...