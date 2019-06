Benoît Paire n’aura donc jamais vu le soleil pour son tout premier huitième de finale ici à Roland-Garros. Appelé sur un court Lenglen ombragé dimanche après le marathon entre Stan Wawrinka et Stefanos Tsitsipas, à deux heures de l’obscurité, le Français a repris son match contre le Japonais Kei Nishikori ce lundi, sous un ciel terne et une pluie fine de bien mauvais augure. Incapable de se montrer aussi rayonnant que lors des tours précédents, l’Avignonnais de 30 ans a laissé passer sa chance de voir enfin les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Un dénouement heureux qui lui tendait pourtant les bras.

La veille, quand la nuit a interrompu les débats, rien n’était encore perdu. Alors mené deux manches à une et revenu de nulle part dans le deuxième set pour empocher la mise au tie-break (2-6, 7-6[8], 2-6), le licencié de Colomiers, lesté par 49 fautes directes déjà, ne devait cependant son sursis qu’à la maladresse de son homologue nippon, particulièrement friable mentalement. Une tendance qui s’est vérifiée ce jour, malgré la générosité d’un Benoît Paire qui a encore soufflé le chaud et le froid, capable de lâcher ses coups pour laisser son adversaire à deux mètres de la balle et de commettre une double faute immonde dans la foulée pour relancer ce dernier (pas moins de 15 sur l’ensemble de la partie).

Dans le quatrième set, ainsi, le 38e joueur mondial a dû écarter deux balles de match au profit de la tête de série n°7. Avant d’enlever une nouvelle fois le jeu décisif au forceps, en forçant certes sa chance (7-6[8]). Enfin en confiance dans ce match, Benoit Paire a fait le nécessaire à deux reprises en retour de service pour se faciliter la tâche et tendre vers la victoire (4-1 puis 5-3). Seulement Kei Nishikori est revenu du diable vauvert, deux fois, semblant même trouver un second souffle dans une litanie d’échanges décousus. A 5-5, le Japonais à son tour a breaké, ne se faisant pas prier quant à lui pour couper court à un festival de fautes directes (57 le concernant, 79 au passif du Français). Vainqueur 6-2, 6-7, 6-2, 6-7, 7-5 en 3h55, l’icône du tennis nippon rallie les quarts de finale des Internationaux de France pour la troisième fois de sa carrière, après 2015 et 2017. Un palier qu’il aura bien du mal à dépasser, dès demain, face à un Rafael Nadal qui ne lui fera certainement pas autant de cadeaux que Benoît Paire.