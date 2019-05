Pour la deuxième année consécutive, Corentin Moutet a franchi le 1er tour de Roland-Garros. Tombeur l'an passé du géant Ivo Karlovic, le jeune Français (20 ans, 110e) a cette fois dominé le Russe Alexey Vatutin, issu des qualifications (6-4, 7-6 [6], 6-4).

"C'était un match assez tendu, notamment au deuxième, a réagi le gaucher. Je savais que j'avais affaire à un bon joueur. Ce n'est pas facile de jouer un qualifié. C'est difficile parce que ce sont tous de bons joueurs et sur le papier, on a l'impression que cela donne une opportunité un peu plus grande, mais non. J'ai fait beaucoup d'efforts pour rester dans le match au deuxième, pour essayer de le gagner, des efforts tout le match pour continuer à bien jouer, à rester devant, à essayer d'être agressif et de dominer un peu les échanges. Et voilà, ça l’a fait au deuxième et au troisième, donc c'est cool."

Au prochain tour, Moutet défiera le vainqueur du duel 100% argentin entre Guido Pella et Guido Andreozzi.