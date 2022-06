Zverev abandonne et envoie Nadal en finale

Ce sont des cris qui n'ont pas fini de résonner dans les travées de Roland-Garros... Des cris de douleur venant d'Alexander Zverev, fauché en plein vol après s'être tordu la cheville droite alors qu'il livrait un match dantesque face au roi de la terre battue. Le joueur allemand, n°3 mondial, a quitté le court en fauteuil roulant, avant de revenir une petite dizaine de minutes plus tard, en béquilles, pour officialiser son abandon. Le score était alors de 7-6, 6-6 en faveur de Rafael Nadal, après 3h06 de jeu. Oui, plus de trois heures de jeu et même pas deux sets disputés en entier ! Cette demi-finale de Roland-Garros était partie sur des bases historiques, et elle s'est terminée de la pire des façons.



