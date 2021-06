Van Assche remporte le tournoi juniors

🎾 🇫🇷 🇫🇷 Luca Van Assche remporte le titre juniors garçons 🏆 en dominant, dans une finale à sens unique, son compatriote Arthur Fils (6-4, 6-2 en 1h02) #RolandGarros

🔥 Suivez tous les matches : https://t.co/2r5Z1AivZz pic.twitter.com/3q5kwZ42Uk



— France tv sport (@francetvsport) June 12, 2021

Gasquet, Monfils ou Blancaneaux ont gagné avant lui

Le quatorzième joueur français à remporter Roland-Garros chez les juniors se nomme...Luca Van Assche ! Le jeune tricolore né en mai 2004 a remporté la finale 100% française contre Arthur Fils, s'imposant 6-4, 6-2 contre celui qui fêtait ses 17 ans ce samedi. Natif de Belgique mais installé à Paris, il n'a laissé aucune chance à son adversaire, qu'il connait bien puisqu'ils se côtoient depuis plusieurs années, et l'a emporté en seulement 1h02 de jeu sur le court n°14, devant de nombreux supporters venus admirer la nouvelle génération. Auteur de 7 aces (pour 2 doubles-fautes), Luca Van Assche n'a perdu qu'une seule fois son service, alors qu'il menait 2-1 dans le premier set. Mais il a re-breaké dans la foulée et a remporté la première manche sans trembler un peu plus tard. Dans la deuxième, il a pris le service adverse à 1-1 et 4-2 pour s'imposer.. « C’est énormément de fierté pour moi d’avoir réussi à gagner ce match. C’était compliqué car Arthur, je le connais très bien, il a vraiment progressé ces dernières années. C’était un match compliqué et je suis très content d’avoir gagné. Pour les années à venir, j’espère retrouver ce court, et même des plus grands courts pour le tableau final seniors », a réagi le vainqueur au micro de France Télévisions.Le jeune Français succède donc à des joueurs comme Patrick Proisy (1967), Henri Leconte (1980), Fabrice Santoro (1989), Paul-Henri Mathieu (2000), Richard Gasquet (2002), Gaël Monfils (2004) ou Geoffrey Blancaneaux (2016, aujourd'hui 319eme mondial à bientôt 23 ans).A moins qu'il ne décide d'accélérer les choses. Cette saison, il a déjà disputé plusieurs tournois seniors : six Futures (la D3 du tennis) avec quatre victoires pour six défaites, mais aussi les qualifications du Challenger (la D2 du tennis) de Quimper et de l'ATP 250 de Montpellier où il a été éliminé d'entrée.