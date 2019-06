Une heure d'interruption, et ça repart !

L'orage aura plutôt épargné la capitale et les cours de la Porte d'Auteuil ce mardi, à Roland-Garros, où après une heure d'interruption des matches du jour, les 2 quarts de finale en cours du tableau messieurs peuvent reprendre.

Pour rappel, si Rafael Nadal déroulait sans soucis face à Kei Nisihkori (6-1, 6-1, 4-2) avant que la météo ne vienne perturber cette journée, le duel 100 % suisse entre Roger Federer et Stan Wawrinka tenait toutes ses promesses, avec un avantage pour le premier menant 2 sets à 1 (7-6 [4], 4-6, 7-6 [5], 3-3). Ces 2 chocs Nadal-Nishikori et Federer-Wawrinka sont à suivre en direct et en intégralité sur notre site.