Toujours pas de victoire pour Humbert

Quatrième Roland-Garros dans le tableau principal pour Ugo Humbert, et quatrième défaite ! Le Messin, 46eme mondial, a encore échoué dans sa quête d'une première victoire Porte d'Auteuil, en s'inclinant en cinq sets face à Emil Ruusuvuori, pourtant moins bien classé (61eme). Le Finlandais l'a emporté 6-2, 2-6, 6-7, 6-4, 6-2 au terme d'une bataille de 3h47 où les deux joueurs ont alterné le moins et le moins bon. Même s'il était bien entré dans le match, avec un break à 1-1, Humbert a ensuite connu un gros trou noir et a perdu cinq jeux de suite, et donc le set. Mais il a très bien réagi dans le deuxième, en breakant à 0-0 et 3-1 pour égaliser à une manche partout. Sur sa lancée, Humbert a remporté la troisième au tie-break (7-4), après avoir sauvé trois balles de 4-2. Mais le Finlandais a retrouvé ses sensations pour dérouler dans le quatrième set, en menant 5-1. Cependant, il a connu les pires difficultés pour conclure, et le Français a sauvé neuf balles de set, pour finalement le perdre 6-4. Le Messin avait visiblement tout donné dans cette tentative de retour, car il est passé à côté de la dernière manche, concédant son service à 1-1 et 4-2. Il ne verra donc pas le deuxième tour de Roland-Garros et va pouvoir se consacrer à la saison sur gazon, alors que Ruusuvuori défiera le vainqueur de Ruud-Tsonga.