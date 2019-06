Thiem: "Je ne serai pas fatigué"

Tombeur du n°1 mondial Novak Djokovic ce samedi en demi-finale des Internationaux de France, Dominic Thiem est appelé à enchaîner dès dimanche en finale contre l’épouvantail Rafael Nadal, 11 fois sacré ici à Paris.

"Je me sens bien. Heureusement, je n'ai pas eu tant de longs matches avant celui d'aujourd'hui. Je suis encore plein d'adrénaline, et j’en aurai aussi demain. Je peux vous dire que je ne serai pas fatigué ! Je me reposerai après le tournoi et demain je vais tout donner sur le court", assure l’Autrichien dans la perspective de ce remake de la finale 2018.

"J'ai joué un très bon match contre lui à Barcelone il y a six semaines. Je vais essayer de faire la même chose, même si c'est encore plus difficile ici. Grâce à ce match formidable d'aujourd'hui, je peux aborder cette finale avec un esprit positif. Je ne l'ai jamais battu sur ce court, mais je l’ai déjà dominé sur terre battue ! C'est très important que je puisse jouer mon match demain avec la conviction que je peux gagner."