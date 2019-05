Thiem: "J’ai dû me battre !"

Finaliste malheureux à Roland-Garros l’année passée, Dominic Thiem a connu un léger retard à l’allumage, lundi, pour ses débuts dans l’édition 2019.

Afin de rallier le deuxième tour, l’Autrichien, tête de série n°4, a dû batailler ferme face à l’Américain Tommy Paul, invité des organisateurs (6-4, 4-6, 7-6, 6-2).

"De manière générale, je joue bien mais j'étais fatigué aujourd'hui. Les journées qui ont précédé le tournoi ont été longues avec les entraînements… J'ai beaucoup de choses en tête et j'ai été nerveux, dixit l’intéressé après son match. Aujourd’hui, je n'ai pas joué mon meilleur tennis et il en a tiré parti. Il m'a mené la vie dure ! Ce que je retire de plus positif du match aujourd'hui, c'est le quatrième set où je me suis libéré: j'ai joué beaucoup plus vite, beaucoup plus dur, je l'ai fait jouer beaucoup plus, je l'ai fait courir. C'est comme cela que j'ai réussi à m'en sortir. Mais j'ai dû me battre !"