Monnet dominée par Muchova

Treize Françaises sont présentes dans le tableau féminin de Roland-Garros, et la première en lice dans cette quinzaine sur ocre 2022, Harmony Tan, a déjà pris la porte. La Parisienne de 24 ans, 112eme mondiale et présente dans le tableau grâce à une wild-card, avait fort à faire contre la Colombienne Maria Osorio, 54eme, et la logique a été respectée avec une défaite 6-4, 6-3 en 1h22. Après un début de match où les joueuses n'ont pas réussi à tenir leur service, Tan a réussi à mener 4-2, mais son adversaire a appuyé sur l'accélérateur et a remporté quatre jeux de suite pour empocher la première manche. Sur sa lancée, la Colombienne a mené 3-0 dans la deuxième et s'est tranquillement imposée, avec deux jeux blancs sur son service pour finir. C'est donc déjà fini pour Tan, et son compteur de victoires dans les tournois du Grand Chelem reste bloqué à deux.La première journée des Françaises à Roland-Garros s’est poursuivie par la défaite de Carole Monnet en deux manches face à Karolina Muchova. La Tchèque a donné le ton d’entrée avec le break dès le premier jeu. Un ascendant conforté quatre jeux plus tard pour mener ensuite cinq jeux à un. Après avoir sauvé deux balles de break, Carole Monnet a effacé un de ses breaks de retard mais le sursaut d’orgueil de la Tricolore n’a pas duré bien longtemps. Dans la foulée, Karolina Muchova a une nouvelle fois pris le service de la 249eme mondiale pour empocher le premier set. Dos au mur, la Française a accéléré l’allure dès l’entame de la deuxième manche, prenant le service de la Tchèque pour mener deux jeux à un… puis perdre quatre jeux de suite. Menée cinq jeux à trois, Carole Monnet a résisté, écarté trois premières balles de match et manqué une balle de débreak. A force d’insister, Karolina Muchova a fini par arriver à ses fins et conclure le match (6-3, 6-3 en 1h45’). Clara Burel ou Maria Sakkari sera son adversaire au deuxième tour des Internationaux de France. Kristina Mladenovic sera également en lice ce dimanche.