Swiatek – Pegula, l’affiche du jour

Grande favorite de ce Roland-Garros 2022, Iga Swiatek a rendu une copie presque parfaite pour se hisser jusqu’en quarts de finale. Après avoir déroulé lors de ses trois premiers tours sans lâcher un set, la Polonaise a connu un petit accroc lundi face à Qinwen Zheng. Après avoir mené 5-2 dans le premier set, elle a en effet vu son adversaire revenir à sa hauteur, puis lui chiper le premier set au jeu décisif. Rien d’alarmant cependant pour Swiatek qui s’est adjugée sans trembler les deux manches suivantes, en ne laissant que deux jeux à la Chinoise. Malgré ce premier set perdu, la vainqueur de l’édition 2020 préférait retenir le positif de cette expérience : « C'est très important d’avoir eu ce type de match. Cela m'a rappelé comment trouver des solutions après avoir perdu le premier set. Je vais pouvoir en tirer des leçons positives. Cela m'apportera beaucoup de choses. pour les prochains matchs. »





Une série de 32 victoires pour Swiatek



Avec ce succès en huitièmes de finale, Swiatek en est désormais à 32 victoires et cinq titres de rang (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome). Elle s’affirme plus que jamais comme la patronne du tennis féminin. Un statut que celle qui a fêté ses 21 ans ce mardi semble plutôt accueillir positivement : « J'adore quand j'ai des demandes sur l’heure à laquelle je veux jouer et qu’on m’écoute. J’aime également le fait que je puisse mettre plus de pression sur mon adversaire. Je me sens aussi plus sous pression, cela n'est pas très plaisant, mais je pense que je gère cela pas mal. »

Pegula poursuit son ascension



Pour poursuivre sa route vers un deuxième titre Porte d’Auteuil, Swiatek a rendez-vous ce mercredi en quarts de finale avec Jessica Pegula. Malgré ses 28 ans, l’Américaine est en progression constante ces dernières années. 11eme mondiale cette semaine, elle est pratiquement assurée d’entrer pour la première fois dans le trop 10 à l’issue de ce tournoi. Finaliste à Madrid cette année, Pegula a montré ses capacités à évoluer à un haut niveau sur terre battue, au moment où elle s’apprête à disputer son premier quart de finale à Roland-Garros ce mercredi. Swiatek et Pegula se joueront pour la troisième fois de leur carrière, la première fois sur terre battue. La native de Buffalo avait remporté leur premier match en 2019 à Washington, mais la n°1 mondiale avait pris sa revanche en demi-finale à Miami cette saison.