Swiatek – Kasatkina, l’affiche du jour

Après avoir connu le stade des quarts de finale à deux reprises (Roland-Garros et Wimbledon 2018), Daria Kasatkina va découvrir ce jeudi pour la première fois de sa carrière le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. En pleine forme depuis le début de la quinzaine, la Russe n’avait jamais perdu plus de trois jeux dans un set avant de défier sa compatriote Veronika Kudermetova en quarts de finale ce mercredi. Après avoir d’abord servi pour le match, l’actuelle 20eme mondiale a finalement eu besoin d’un jeu décisif pour conclure sa rencontre en deux manches (6-4, 7-6). « Je n'ai pas le temps de me détendre parce que je joue jeudi. Je vais quand-même prendre un peu de temps pour savourer ma victoire, parce que c'est important. C'est peut-être mieux, en fait, de ne pas avoir tant de temps devant moi pour ne pas trop réfléchir à cette demi-finale », a expliqué Kasatkina qui n’a donc toujours pas perdu un set dans ce tournoi.

Swiatek a l’ascendant sur Kasatkina



Iga Swiatek a de son côté signé sa 33eme victoire de rang en délivrant un match autoritaire face à Jessica Pegula (6-3, 6-2). « C'est le match le plus solide que j'ai joué dans ce tournoi », a expliqué après la rencontre la Polonaise. En plus de son statut de favorite, Swiatek part avec l’avantage de mener 3-1 dans les confrontations face à Kasatkina. Les deux joueuses se sont affrontées trois fois cette saison (à chaque fois sur dur), pour trois victoires expéditives de la vainqueur de Roland-Garros 2020. Interrogée sur cet ascendant, Swiatek a préféré jouer la carte de la prudence : « Je ne veux pas être trop confiante. Je dois garder ma concentration et être prête à m'attendre à tout, car je sais qu'elle joue différemment sur terre battue. Je dois m'ajuster à son jeu. Ce qui comptera le plus pour moi, c'est de jouer mon tennis, d'être agressive, dominer le match dès les premiers échanges. » Kasatkina veut croire pour sa part que l’affrontement de ce jeudi livrera une nouvelle vérité : « J'ai perdu ces matchs mais c'était différent, c'était sur du dur, en début d'année. Je n'étais pas dans la même forme physique que maintenant. On ne peut pas comparer ce match et ceux de février et mars quand on s'est affrontées. Ce sont des matchs différents. »