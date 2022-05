Swiatek facile face à Tsurenko

Swiatek était pressée

Iga Swiatek était décidée à ne pas perdre de temps. Sacrée Porte d’Auteuil en 2020 et intouchable depuis le mois de février dernier, la numéro 1 mondiale a lancé sa quinzaine par une démonstration de force face à l’infortunée Lesia Tsurenko et une 29eme victoire consécutive. Les premiers jeux de la rencontre en ont donné le ton. Sur un jeu blanc, la tête de série numéro 1 des Internationaux de France a pris le service de l’Ukrainienne, issue des qualifications. Mais, alors qu’elle se dirigeait tranquillement vers le gain de la première manche après avoir breaké une deuxième fois son adversaire, un grain de sable est venu enrayer la belle mécanique polonaise. En effet, alors qu’elle servait pour le set, Iga Swiatek a subi un trou d’air et a perdu un de ses breaks d’avance. La réaction de la numéro 1 mondiale n’a pas tardé.Sur un dernier jeu blanc, Iga Swiatek a pris le service de Lesia Tsurenko pour la troisième fois et empoché par la même occasion le premier set. La suite de la rencontre a eu les airs d’un long fleuve tranquille pour la Polonaise. Convertissant deux de ses trois premières balles de break, la numéro 1 mondiale a très vite mené cinq jeux à rien et était décidée à expédier ce premier tour à Roland-Garros. Sur le service de l’Ukrainienne, Iga Swiatek a mis un terme au suspense à sa troisième balle de match et avant même que le chronomètre installé au bord du Court Philippe-Chatrier n’indique une heure de jeu (6-2, 6-0 en 55 minutes) et alors que la pluie a commencé à s’inviter. Alison Riske ou Dayana Yastremska sera sa prochaine adversaire au deuxième tour Porte d’Auteuil.