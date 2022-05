Sinner jette l'éponge

Désillusion pour Jannik Sinner... Alors qu'il avait un gros coup à jouer dans le bas du tableau suite à l'élimination de Stefanos Tsitsipas, le joueur italien a été contraint à l'abandon en huitièmes de finale de Roland-Garros face à Andrey Rublev. Le n°12 mondial a jeté l'éponge au début du troisième set, en raison d'une blessure au genou gauche. L'Italien de 20 ans s'était fait mal lors de son tour précédent contre Garin (victoire en quatre sets) et il avait un bandage en-dessous du genou pour débuter cette rencontre contre le n°7, qu'il avait battu deux fois sur terre battue (et contre qui il avait abandonné en 2020 à Vienne) et contre qui il partait favori. Le premier set s'est d'ailleurs passé comme dans un rêve pour l'Italien, qui l'a emporté 6-1 avec des breaks à 1-0 et 4-1 et en n'ayant que deux balles de break à défendre, au moment où il servait pour le gain de la manche.

Sinner se fait masser au milieu du deuxième set

Mais le Russe a resserré le jeu dans le deuxième set, et alors qu'il menait 3-2, Sinner a fait appel au kiné pour masser ce fameux genou. Un massage qui a fait effet, puisque l'Italien a parfaitement tenu jusqu'à 5-4, où il s'est fait breaker sur la deuxième occasion de Rublev, qui a donc égalisé à une manche partout. Sur sa lancée, le Russe a signé un jeu blanc en début de troisième set puis a mené 15-40 sur le service adverse, et c'est à ce moment que Sinner a décidé d'arrêter les frais. C'est donc le Russe qui affrontera Medvedev ou Cilic pour une place dans le dernier carré, alors que l'Italien va désormais devoir se soigner en vue de la saison sur gazon, où il aura pour objectif notable de remporter le premier match de sa carrière à Wimbledon.