Sharapova déclare forfait

Absente des courts depuis son abandon à Saint-Pétersbourg fin janvier, Maria Sharapova ne disputera par Roland-Garros cette année, un tournoi qu'elle a remporté en 2012 et 2014.

"Je me retire de Roland-Garros. Parfois les bonnes décisions ne sont pas les plus faciles, a indiqué la Russe sur Instagram. Du côté des bonnes nouvelles, j'ai repris l'entraînement, et je retrouve de la force dans mon épaule."

"Paris, tu vas vraiment me manquer, jusqu'à l'année prochaine", a ajouté l'ancienne n°1 mondiale, qui avait atteint l'an passé les quarts de finale.

