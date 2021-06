Pour la seizième fois de son immense carrière, Serena Williams sera au rendez-vous du troisième tour Porte d'Auteuil. L'Américaine s'est défaite de Mihaela Buzarnescu sur le score de 6-3, 5-7, 6-1 en 2h05 et poursuit donc sa route, même si la Roumaine lui a donné du fil à retordre. La 8eme joueuse mondiale a remporté le premier set en breakant à 4-3, mais a connu un coup de mou dans le deuxième. Elle a réussi à revenir de 2-4 à 4-4, puis a manqué deux balles de break à 5-5 avant de perdre son service sur le jeu suivant, et donc le set. Mais la joueuse de 39 ans a remis les choses dans l'ordre dans la troisième manche, en la remportant avec trois breaks réussis. Elle aura droit à un troisième tour face à une compatriote, Danielle Collins, de douze ans sa cadette. Une autre joueuse du Top 10 a décroché son billet pour le troisième tour en fin de journée : Aryna Sabalenka. La Biélorusse, tête de série n°3, a dominé sa compatriote Aliaksandra Sasnovich sur le score de 7-5, 6-3 en 1h30, malgré 34 fautes directes (19 pour son adversaire). Le match a commencé par six breaks de suite, puis Sabalenka, qui a toujours du mal en Grand Chelem (deux huitièmes de finale pour meilleurs résultats), a réussi le break décisif à 6-5. Le deuxième set a été du même acabit, avec sept breaks sur les huit premiers jeux, et Sabalenka a conclu sur sa mise en jeu, pour s'offrir un troisième tour contre Anastasia Pavlyuchenkova (n°31), qui s'est elle aussi imposée en deux sets, contre Alja Tomljanovic (76eme) : 6-2, 6-3 en 1h29 en ne perdant qu'une fois son service. Ça passe aussi pour la tête de série n°21, Elena Rybakina, qui s'est défaite de Nao Hibino en deux sets et 1h03 de jeu : 6-3, 6-1 sans avoir la moindre balle de break à défendre.

🎾 Poussée dans une troisième manche par la tenace Roumaine Mihaela Buzarnescu 🇷🇴, Serena Williams 🇺🇸 se qualifie pour le troisième tour après un match très spectaculaire (6-3, 5-7, 6-1 en 2h03) Belinda Bencic n’ira pas plus loin que le deuxième tour à Roland-Garros. Tête de série numéro 10 des Internationaux de France, la Suissesse a chuté en deux manches face à Daria Kasatkina. La Russe s’est montrée intraitable durant la première manche, convertissant ses deux premières balles de break pour servir pour le set à cinq jeux à deux. Manquant tout d’abord une première opportunité, la 37eme joueuse mondiale a ensuite dû écarter une balle de débreak pour Belinda Bencic avant de parvenir à conclure la manche. La 11eme joueuse mondiale a tenté de se remettre dans le droit chemin en remportant son premier jeu de service mais elle s’est alors totalement effondrée. Remportant cinq jeux consécutivement, avec deux breaks obtenus de haute lutte, Daria Kasatkina s’est envolée au score avant d’assurer au service pour conclure à sa première balle de match (6-2, 6-2 en 1h18’). Au troisième tour, la Russe retrouvera Sorana Cirstea, finaliste malheureuse à Strasbourg, qui a pris le meilleur sur Martina Trevisan (6-4, 3-6, 6-4 en 2h38’). Une autre tête de série a quitté prématurément les Internationaux de France. 29eme dans la hiérarchie, Veronika Kudermetova a dû s’avouer vaincue face à Katerina Siniakova. Cette dernière, après avoir effacé un break de retard, a remporté le premier set au terme d’un jeu décisif très accroché. La Russe, après avoir concédé très tôt le break dans la deuxième manche, a su recoller puis arracher une troisième manche au tout dernier moment. Menant cinq jeux à un et obtenant une balle de match sur le service de son adversaire, Veronika Kudermetova avait un pied au troisième tour de Roland-Garros… mais la 30eme joueuse mondiale s’est effondrée. En effet, manquant une deuxième balle de match, la Russe a perdu six jeux consécutifs pour s’incliner à la première balle de match contre elle (7-6, 5-7, 7-6 en 2h54’). Pour une place en huitièmes de finale, Katerina Siniakova affrontera Tamara Zidansek, qui a mis un terme au parcours de Madison Brengle (6-4, 6-1 en 1h07’). Badosa déroule, Azarenka retrouve le troisième tour

Dernière tête de série de ce Roland-Garros 2021, Paula Badosa (n°33) n'a mis que 52 minutes pour rallier le troisième tour, en déroulant face à la 62eme mondiale, Danka Kovinic : 6-2, 6-0. L'Espagnole, malgré un service irrégulier (6 aces, 5 doubles-fautes), n'a été breakée qu'une fois dans ce match, alors qu'elle menait déjà 3-0 dans le premier set, mais a re-breaké dans la foulée, et a encore pris le service adverse à trois reprises dans la deuxième manche pour l'emporter et aller affronter la Roumaine Ana Bogdan, qualifiée sans jouer suite au forfait de Naomi Osaka. Un peu plus haut dans le tableau, Victoria Azarenka (16eme) va disputer le troisième tour de Roland-Garros pour la première fois depuis 2015, grâce à sa victoire sur la jeune Danoise Clara Tauson (18 ans), gagnante de l'Open d'Australie juniors en 2019 : 7-5, 6-4 en 1h49. Malgré des difficultés au service (7 doubles-fautes, 3 breaks concédés), la Biélorusse a réussi un break décisif à 5-5 dans le premier set et à 4-4 dans le deuxième. Azarenka sera opposée au tour suivant à Madison Keys (24eme), qui a battu une autre grande espoir, la Canadienne Leylah Fernandez (18 ans), justement battue par Tauson à Melbourne en 2019. L'Américaine s'est imposée 6-1, 7-5 en 1h30. Elle a déroulé dans le premier set en breakant à 1-0 et 4-1, avant de voir la Canadienne revenir de 1-3 à 3-3 dans le deuxième, puis Keys a breaké à 3-3, a manqué trois balles de match à 5-3, a perdu son service (5-5) et a finalement réussi le break décisif à 5-5 pour l'emporter sur sa sixième balle de match. Quel combat ! Azarenka et Keys ne sont affrontées qu'une seule fois, à Miami en 2018, mais l'Américaine avait abandonné dans le deuxième set.



(Avec A.S.)



ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Linette (POL)

Sharma (AUS, WC) - Jabeur (TUN, n°25)

Gauff (USA, n°24) - Q.Wang (CHN)

Ferro (FRA) - Brady (USA, n°13)



Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Stephens (USA)

Lepchenko (USA, Q) - Muchova (RTC, n°18)

Alexandrova (RUS, n°32) - Krejcikova (RTC)

Li (USA) - Svitolina (RUS, n°5)



Kenin (USA, n°4) - Baptiste (USA, Q)

Martincova (RTC) - Pegula (USA, n°28)

Sakkari (GRE, n°17) - Paolini (ITA)

Diyas (KAZ) - Mertens (BEL, n°14)



Kostyuk (UKR) - Zheng (CHN)

Gracheva (RUS) - Giorgi (ITA)

Kontaveit (EST, n°30) - Mladenovic (FRA)

Peterson (SUE) - Swiatek (POL, n°8)



S.Williams (USA, n°7) bat Buzarnescu (ROU) : 6-3, 5-7, 6-1

Collins (USA) bat Kalinina (UKR, Q) : 6-0, 6-2

Rybakina (KAZ, n°21) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-1

Vesnina (RUS) bat Kvitova (RTC, n°11) par forfait



Azarenka (BIE, n°15) bat Tauson (DAN) : 7-5, 6-4

Keys (USA, n°23) bat Fernandez (CAN) : 6-1, 7-5

Pavlyuchenkova (RUS, n°31) bat Tomljanovic (AUS) : 6-2, 6-3

Sabalenka (BIE, n°3) bat Sasnovich (BIE) : 7-5, 6-3



Zidansek (SLO) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-1

Siniakova (RTC) bat Kudermetova (RUS, n°29) : 7-6 (7), 5-7, 7-5

Cirstea (ROU) bat Trevisan (ITA) : 6-4, 3-6, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Bencic (SUI, n°10) : 6-2, 6-2



Hercog (SLO) bat Garcia (FRA) : 7-5, 6-4

Vondrousova (RTC, n°20) bat Tan (FRA, WC) : 6-1, 6-3

Badosa (ESP, n°33) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-0

Bogdan (ROU) bat Osaka (JAP, n°2) par forfait