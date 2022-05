Ruud en quarts de finale du tournoi pour la première fois

Welcome to the final 🎱@CasperRuud98 reaches his first Grand Slam quarter-final, overcoming Hubert Hurkacz 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/9D7oOWNhsB

A 23 ans, Casper Ruud vit assurément sa meilleure vie.Après avoir mis fin à la carrière de Jo-Wilfried Tsonga au premier tour, avoir terrassé le Finlandais Ruusuvuori ensuite puis être sorti vainqueur d'une lutte intense et interminable contre Lorenzo Sonego, le jeune Norvégien titré à Genève trois jours avant de mettre le cap sur Paris a(6-2, 6-3, 3-6, 6-3 en 2h31 de jeu) face à l'homme qui frappe les yeux fermés. Hurkacz faisait surtout partie des rares joueurs encore en lice à ne pas avoir perdu le moindre set à l'entame de cette seconde semaine. Lundi, il n'en a remporté qu'un seul face au finaliste malheureux du dernier tournoi de Miami, où il avait buté sur Carlos Alcaraz, tombeur la veille en demi-finales d'... Hurkacz.Et dire qu'Hurkacz n'avait encore perdu aucun setUne manche qui a presque fait tache dans le score final tant Ruud a une nouvelle fois maîtrisé son sujet. D'entrée, il a fait vivre un petit calvaire à son adversaire, qui a même perdu cinq jeux de suite entre la fin du premier set et la moitié du deuxième (3-0), avant de réagir. Mais beaucoup trop timidement pour la tête de série numéro 8, très difficile à stopper une fois lancée. Le numéro 13 au classement y est parvenu dans le troisième set. Pas de quoi désarçonner pour autant l'un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison (vainqueur à Genève et Buenos Aires, Ruud a atteint les demi-finales à Rome, les quarts de finale à Barcelone et donc la finale à Miami). L'orage polonais passé, le Norvégien a retrouvé très vite son rythme de croisière des deux premières manches et malgré un nouveau break concédé, à 1-1, il a de nouveau pris la mesure d'Hurkacz. Parvenu une seule fois en huitièmes de finale en Grand Chelem avant cette victoire de lundi - à l'Open d'Australie la saison dernière - Ruud peut maintenant rêver du dernier carré.