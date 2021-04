Roland-Garros : Vers un report de l'édition 2021 ?

Moins d'une semaine après Paris-Roubaix, un autre évènement phare de l'agenda sportif français pourrait être reporté : Roland-Garros. Alors que l'édition 2021 est censée revenir au printemps pour se tenir du 23 mai au 6 juin à la Porte d'Auteuil, le tournoi parisien du Grand Chelem pourrait être contraint à un report à l'automne comme ce fut le cas l'an passé. Invité sur le plateau de France Info ce samedi soir, Roxana Maracineanu, la Ministre déléguée aux Sports, a avoué que c'était une possibilité si la situation sanitaire ne s'améliore pas en Ile-de-France. "Nous sommes en discussion avec les organisateurs de Roland-Garros, pour voir s’il faut le changer de date pour que ça tombe vers une reprise possible de toute la pratique sportive et des grands événements. Bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaye, y compris sur la pratique professionnelle du sport, de limiter les chances de cluster, de propagation du virus", a confié l'ancienne championne du monde du 200m dos.



Gilles Moretton "n'ose pas imaginer" une annulation

Si un report pourrait permettre la fin de la troisième vague de Covid-19, une plus grande part de vaccinés au sein de la population et peut-être un potentiel retour des spectateurs dans les tribunes des courts parisiens, il semble difficile à mettre en œuvre dans une saison où seule la quinzaine sur terre battue serait contrainte à un report.. Y a-t-il un risque d'annulation ? Gilles Moretton, le nouveau président de la FFT ne l'espère pas. "Je n'ose pas imaginer ça" a-t-il répondu à l'AFP quand il a été interrogé à ce sujet. Pour le moment, Roland-Garros est toujours prévu du 23 mai au 6 juin, mais jusqu'à quand ?