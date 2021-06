Herbert et Mahut ont finalement déroulé

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut peuvent toujours croire à un deuxième titre à Roland-Garros. Sacrés sur la terre battue parisienne en 2018, ceux qui ont à leur palmarès commun les quatre tournois du Grand Chelem se sont qualifiés pour les demi-finales du double messieurs des Internationaux de France. Pour cela, les Français ont pris le meilleur sur la paire composée du Bosnien Tomislav Brkic et du Serbe Nikola Cacic, qui avaient fait tomber les têtes de série numéro 4 Marcel Granollers et Horacio Zeballos au deuxième tour. La première manche a vu les deux paires tenir solidement leurs mises en jeu. En effet, seule une balle de break a été signalée, dans le huitième jeu et en faveur du duo bosno-serbe. C’est fort logiquement au jeu décisif que le set s’est joué avec les Tricolores qui ont immédiatement pris la main en remportant les quatre premiers points.Lâchant toute de même deux points sur leur service, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont parvenus à conclure à leur deuxième balle de set. Le scenario de la deuxième manche a été l’exact opposé de celui de la première. En effet, la paire française a su convertir ses deux balles de break pour mener très rapidement cinq jeux à rien. Si Tomislav Brkic et Nikola Cacic ont ensuite pu sauver l’honneur en remportant blanc leur jeu de service, les têtes de série numéro 6 du tournoi ont fait de même pour conclure la rencontre (7-6, 6-1 en 1h26’). Pour une place en finale, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut devront affronter les têtes de série numéro 2 du tournoi. Les Colombien Juan Sebastian Cabal et Robert Farah se sont imposés en trois manches face à Kevin Krawietz et Horia Tecau (6-2, 6-7, 7-5 en 2h31’).