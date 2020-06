Roland-Garros : Plus de 5 000 spectateurs sur le Court Philippe-Chatrier ?

Jusqu'à 10 000 spectateurs dans le Court Philippe-Chatrier ?

La crise sanitaire n’épargne pas Roland-Garros. Alors que Wimbledon a été purement et simplement annulé et que l’US Open, qui doit se tenir aux dates initiales du 31 août au 13 septembre, sera à huis clos et soumis à des règles sanitaires strictes, le tournoi de la Porte d’Auteuil a pris les devants en changeant sa date. Les premières rencontres auront lieu le 27 septembre avec une finale du simple messieurs programmée le 11 octobre prochain. Mais une inconnue subsiste encore, celle du nombre de spectateurs qui pourront accéder aux courts du Stade Roland-Garros et, notamment, au Court Philippe-Chatrier qui bénéficiera pour la première fois d’un éclairage artificiel et d’un toit permettant la poursuite du jeu en cas d’intempéries. A l’heure actuelle, les dispositions prises par le gouvernement limitent à 5 000 ce nombre pour un événement sportif à compter du 11 juillet prochain, ce qui permet d’écarter de manière définitive le huis clos.Alors que la Fédération Française de football fait tout pour assouplir cette position en vue de la finale de la Coupe de France le 24 juillet puis pour celle de la Coupe de la Ligue la semaine suivante au Stade de France, la Fédération Française de tennis (FFT) réfléchit également à des solutions si l’assouplissement envisagé par le Ministère des Sports pour la deuxième partie du mois d’août ne se matérialise pas. Selon une indiscrétion du Journal du Dimanche, la FFT a déjà plusieurs options sur la table en fonction de la jauge qui sera fixée par les autorités. Mais, selon l’hebdomadaire, une piste est de plus en plus considérée et permettrait d’accueillir 10 000 spectateurs dans le Court Philippe-Chatrier durant la quinzaine parisienne de la terre battue. En effet, les dirigeants de la FFT veulent différencier la partie haute de la partie basse des tribunes du central de Roland-Garros. Un stratagème qui permettrait ainsi de placer 5 000 personnes dans chacune des deux moitiés des travées et, ainsi, dépasser la limite actuelle. Un plan qui pourra être réévalué en fonction des dispositions gouvernementales d’ici au début du tournoi, surtout pour les courts annexes.