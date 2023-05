Roland-Garros : Monfils monumental, le Français réalise une remontée pour s'imposer en cinq sets

Gaël Monfils a Roland-Garros, ce n'est jamais la même histoire que dans les autres tournois ATP. Le Parisien est chez lui du côté de la Porte d'Auteuil et sa relation avec le public est tout simplement magique. Cela s'est encore prouvé hier soir lors du succès dingue de La Monf' au premier tour de Roland-Garros. Le désormais 394e mondial s'est imposé en cinq sets contre le numéro 42, Sebastian Baez. Il l'a emporté sur le score de 3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5 et il a surtout réalisé une remontée monumentale dans le dernier set où il était mené 4-0. Monfils, diminué physiquement, n'a jamais rien lâché et a pu compter sur le soutien du Philippe-Chatrier à chaque instant du match.

Après la perte du premier set et un physique en-deçà, on ne donnait pas cher de la peau de celui qui n'avait plus gagné un match sur le circuit ATP depuis août 2022 et le Masters 1000 du Canada. Auteur d'un début de saison terrible, Monfils a pourtant fait preuve d'un immense courage hier soir et a pu compter sur un sacré mental pour ne jamais perdre ce match. Cassé à la fin de la rencontre et en pleurs, il a tenu à remercier le public au micro de Marion Bartoli, assurant que c'est aussi grâce à eux que ce succès a pu avoir lieu.

"C'était très très dur, et encore une fois c'est grâce à vous. Merci du fond du coeur. C'est vous qui l'avez fait ! Je ne sais même pas quoi dire, j'ai été poussé par le public, j'ai eu un nouveau souffle, des gens ont crié, je me suis dit allez on y va encore. C'est exceptionnel. Je n'ai pas de mots. Comment j'ai trouvé les ressources ? A 3-0 (dans le 5e set) je me suis dit: 'J'ai quand même pas gagné un match depuis que je suis papa, ma fille est à Paris, je vais quand même en gagner un'. Je me suis un peu plus relâché, je me suis mis à déconner dans ma tête, à être moins dans le match tout simplement... Je n'ai pas de mots. Je n'arrive pas à parler, je veux juste vous dire merci. Ce n'est qu'un premier tour, on va essayer de faire une belle fête pour le deuxième tour aussi", a-t-il déclaré, tout heureux mais avec l'envie de se reposer avant son deuxième tour face à un certain Holger Rune.