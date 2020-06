Roland-Garros : Moins de joueurs cette année ?

Ce lundi, on saura si la saison de tennis, suspendue depuis début mars en raison de la pandémie de coronavirus, reprend le 1er août aux Etats-Unis, et donc si l’US Open a bien lieu du 31 août au 13 septembre. En ce concerne Roland-Garros, la tenue du tournoi, a priori à partir du 28 septembre, n’est pas remis en cause, mais on ne sait pas encore s’il se déroulera à huis clos, avec une jauge réduite ou dans les conditions habituelles. Si l’incertitude règne sur le nombre de spectateurs (on en saura peut-être un peu plus ce dimanche suite à l’allocution d’Emmanuel Macron), Marca croit savoir que le nombre de joueurs sera réduit, afin de limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus.

32 joueurs exemptés de premier tour ?

En effet, selon l’édition dominicale du quotidien espagnol, les tableaux ATP et WTA ne compteront que 96 joueurs et joueuses, contre 128 en temps normal. Ce qui signifierait donc que les 32 joueurs meilleurs joueurs seraient exemptés de premier tour et directement qualifiés pour le deuxième, alors que 64 joueurs disputeraient le premier tour, et auraient donc sept matchs à gagner pour aller au bout du tournoi, comme le veut la tradition dans les Grands Chelem. Par ailleurs, les organisateurs de Roland-Garros envisageraient de supprimer le tournoi de double mixte et le tournoi des Légendes afin, là aussi, de réduire le nombre de joueurs et joueuses présents sur le site.

Huit ou neuf courts éclairés

Toujours selon Marca, huit ou neuf courts seront éclairés afin de pouvoir jouer malgré la nuit, qui tombe forcément plus tôt en octobre qu’en juin (21h47 le 1er juin, 19h30 le 1er octobre). Si le tournoi s’était déroulé aux dates prévues, seuls le court Philippe-Chatrier (qui a désormais un toit), le court Suzanne-Lenglen, le court Simonne-Mathieu et le court n°14 auraient été éclairés.