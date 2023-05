Roland-Garros : Mladenovic prend la porte d'entrée face à Kayla Day

Pour les Français, le cauchemar continue à Roland-Garros. Le Grand Chelem parisien a débuté hier et déjà de nombreux tricolores ont pris la porte. Ce lundi, c'est Kristina Mladenovic qui a ouvert le "bal" des éliminés français, sortant dès son match du premier tour. Eliminée par l'Américaine Kayla Day, issue des qualifications, Mladenovic a pris la porte après une défaite en deux sets (7-5, 6-1). Bénéficiant d'une invitation pour cette édition 2023, "Kiki" n'aura pas fait long feu malgré un premier set accroché. Réussissant à faire douter la Californienne de 23 ans, Mladenovic a tout donné mais Day a finalement empoché la manche sur le score de 7-5.

Mladenovic s'effondre

Alors qu'elle aurait pu se reprendre dans le deuxième set, Mladenovic a finalement perdu pied, ne réussissant à empocher sa mise en jeu qu'à une seule reprise dans cette manche qui aura vite été expédiée par Kayla Day. La 166e mondiale va donc quitter Roland-Garros en simple et elle pourra avoir des regrets au vu du scénario du match et du premier set. L'ancienne 10e joueuse mondiale a concédé sa neuvième défaite consécutive, elle qui n'a plus gagné en simple depuis début mars (lors du deuxième tournoi d'Astana, au Kazakhstan, au troisième tour face à Ekaterina Maklakova). Day affrontera sa compatriote Madison Keys au prochain tour afin de se qualifier pour le 3e tour.