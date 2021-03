Roland-Garros : Mis à part le huis clos et les tribunes totalement ouverte, Moretton compte étudier toutes les possibilités

Alors que Miami vient clôturer la saison sur surface dure, les yeux se tournent déjà vers Roland-Garros. Prévue du 23 mai au 6 juin prochain, la deuxième levée du Grand Chelem pourrait connaître un déroulement moins perturbé que son édition 2020. Un tournoi qui avait été décalé de quasiment six mois et avec des tribunes quasiment désertes en raison des consignes sanitaires de l’époque. Pour la 120eme édition, le nouveau président de la Fédération Française de tennis Gilles Moretton ne cache pas être dans l’incertitude en raison de l’évolution de la crise sanitaire. Mais, s’il assure étudier « plein d’options » avec une « palette totale... ou presque totale », le patron du tennis français écarte d’emblée l’idée d’avoir des tribunes pleinement ouvertes. « Mais la jauge peut partir du huis clos à une jauge qui ne sera pas 100%. Toutes les options chez nous sont prêtes, assure Gilles Moretton dans un entretien accordé à l’AFP. On rencontre tous les acteurs régulièrement et on attend de voir comment les choses vont se passer. »

Moretton : « Restons prudents et attendons »

A un peu plus de deux mois de l’ouverture du tableau principal, Gilles Moretton l’assure : « Pour l’instant, on est dans la course » avec un tournoi « à la date prévue ». Toutefois, alors qu’Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi de nouvelles mesures visant à freiner la propagation de l’épidémie sur le territoire, le président de la FFT ne veut rien prendre pour argent comptant, malgré un certain optimisme. « Si on nous annonce un confinement général pendant deux mois, on sera forcément amenés à prendre des mesures. Restons prudents et attendons, tempère l’ancien joueur. Je vais essayer d'être optimiste en disant que la vaccination avance et qu'on voit le bout du tunnel. » Un autre élément qui donne confiance à Gilles Moretton, c’est le fait que Roland-Garros ne se déroulera pas dans le même contexte que l’Open d’Australie, sans une quarantaine stricte à respecter. « Avant nous, il y a d'autres tournois comme Monte-Carlo qui se déroule sur le territoire, qui se fait en extérieur, après il y a quelques tournois pas trop éloignés donc on n'est pas comme en Australie », ajoute le patron du tennis français. Reste maintenant à voir comment l’épidémie et la réponse qui y sera apportée évolueront d’ici les premiers échanges Porte d’Auteuil.