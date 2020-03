Roland-Garros : Les travaux à l'arrêt, le tournoi menacé ?

La pandémie de coronavirus ne cesse de progresser à travers le monde. Le sport n'est pas épargné et certaines disciplines pourraient même devoir s'organiser à plus ou moins long terme. Ce pourrait, par exemple, être le cas pour le tennis. Prochain Grand Chelem des calendriers ATP et WTA, Roland-Garros n'a aucune certitude de pouvoir se tenir aux dates prévues. D'autant plus que ce mardi midi, les travaux de finition des Internationaux de France ont officiellement cessé, comme le rapporte RMC Sport, après que la France est officiellement entrée dans un confinement beaucoup plus sévère qu'auparavant, et le site a même fermé. C'est ainsi que peut se poser cette question légitime ? L'édition 2020 prévue du 24 mai au 7 juin prochains pourra-t-elle donc avoir lieu ? Rien n'est moins sûr et le doute est ainsi de plus en plus permis.

Une fermeture due à l'interdiction des déplacements non essentiels

Pour le moment, aucune annonce dans ce sens n'a toutefois été encore faite. En effet, ce Majeur ne fait pas partie de la période de six semaines de pause des circuits ATP et WTA. Cette dernière prend d'ailleurs officiellement fin le 20 avril prochain. Quant au Grand Chelem français, il débute un bon mois après. Mais avec le renforcement des mesures annoncées par le Président de la République Emmanuel Macron, et par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le chantier doit s'interrompre, Porte d'Auteuil. Si, habituellement, ils sont près de 600 à être sur site, ils n'étaient qu'une poignée ce mardi, selon RMC Sport. L'interdiction des déplacements non essentiels aura donc eu raison du chantier. Reste désormais à savoir jusqu'à quand, et si Rafael Nadal et Ashleigh Barty devront attendre jusqu'en 2021 pour connaître leurs successeurs.