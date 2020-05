Roland-Garros : Les billets annulés et remboursés

"Cette édition automnale si particulière sera placée sous le signe de la solidarité"

Comme tous les organisateurs d’événements devant se dérouler en public après le mois d’août, ceux de Roland-Garros sont dans le flou., même si Le Parisien révélait il y a quelques temps qu’il pourrait être décalé d’une semaine supplémentaire afin de permettre aux joueurs de récupérer de l’US Open, qui se terminera le 13 décembre) et ont décidé, en attendant de voir l’évolution de la situation sanitaire,



« La Fédération Française de Tennis a fait le choix de reporter Roland-Garros à la fin du mois de septembre, et en responsabilité, nous travaillons actuellement en collaboration avec les autorités françaises pour en définir conjointement les mesures adaptées, qui garantiront la santé et la sécurité de toutes les populations présentes. En attendant d’en avoir dessiné tous les contours, la Fédération Française de Tennis a pris la décision d'annuler et de rembourser tous les billets déjà achetés pour l’édition Roland-Garros printemps 2020. En effet, la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19 et l'ampleur qu'a pris cette pandémie sont à l'origine d’incertitudes pour tous les évènements rassemblant du public partout dans le monde. Si vous avez acheté des billets pour Roland-Garros 2020, nous souhaitons tout d'abord vous remercier sincèrement pour votre patience ces dernières semaines. Votre remboursement sera automatiquement effectué avant la fin du mois de mai sur le compte lié à la carte bancaire utilisée pour le paiement des billets. Nous vous informerons régulièrement de l'évolution de la situation et des nouvelles modalités liées à la billetterie pour Roland-Garros automne 2020. Cette édition automnale si particulière sera placée sous le signe de la solidarité et par sa tenue, nous espérons apporter du plaisir et de la joie aux passionnés de tennis. Nous espérons tous vous revoir en bonne santé. »

Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a d’ores et déjà fait savoir que si le tournoi se déroulait, ce ne serait pas à huis clos. Peut-être que seulement la moitié des billets sera vendue afin de respecter la distanciation sociale ? On en saura plus dans les semaines qui viennent. Rappelons que la saison de tennis est de toute façon à l’arrêt jusqu’au 12 juillet minimum.