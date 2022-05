Il avait galéré lors des deux premiers tours contre Musetti (cinq sets) et Kolar (quatre sets), mais cette fois, Stefanos Tsitsipas n'a pas réussi à inverser une situation mal embarquée. Le Grec, finaliste de Roland-Garros l'an passé, s'est incliné en quatre sets contre le jeune Holger Rune, 19 ans, 1 mois et 1 jour, et déjà 40eme mondial. Le Danois s'est imposé 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 en 3h03, et il y aura donc un Scandinave dans le dernier carré, puisqu'il sera opposé à Casper Ruud en quarts. Tombeur de Shapovalov, Laaksonen et Gaston sans perdre un set, alors qu'il n'avait jamais remporté un match en Grand Chelem jusque-là, le récent vainqueur du tournoi de Munich avait de quoi faire peur au Grec, qu'il affrontait pour la première fois.

Et le n°4 mondial a effectivement eu beaucoup de mal face à son cadet de cinq ans. Si c'est Tsitsipas qui a signé le premier break du match, Rune a immédiatement égalisé (3-3), puis a réussi un nouveau break à 5-5 qui lui a permis de remporter le première manche. Dans la deuxième, le Grec a dû sauver trois balles de break à 1-1, mais il est ensuite parvenu à jouer son jeu, et a égalisé à une manche partout en breakant à 4-3.

Un gros trou noir pour Tsitsipas

On pensait alors que le n°4 mondial avait pris le dessus, mais il perdu ses moyens à 3-2 en se faisant breaker blanc. Rune n'a pas manqué l'occasion de conclure pour prendre une nouvelle fois l'avantage dans ce match, et sur sa lancée, il a profité d'un gros trou noir de son adversaire pour enquiller les points en début de quatrième manche pour mener 5-2. Et même s'il a perdu sa mise en jeu au moment où il servait pour le match et qu'il a dû sauver trois balles de 5-5, Rune a fini par s'imposer sur sa première balle de match, profitant de la 33eme faute directe de Tsitsipas (38 fautes pour le Danois, pour 54 coups gagnants).

Le natif de Gentofte devient donc le premier Danois à se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros, un stade où on retrouvent deux joueurs de moins de 20 ans (avec Alcaraz) pour la première fois depuis 1994. La génération Djokovic-Nadal est toujours là, mais la relève est plus compétitive que jamais ! Rune ne partira en revanche pas favori contre Ruud (23 ans), qui l'a battu trois fois sur trois, sur terre battue et sans jamais perdre un set, la dernière à Monte-Carlo (7-6, 7-5).