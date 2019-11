Roland-Garros : La FFT reconduit les invitations au mérite

La FFT reconduit, pour les joueurs(ses) français(es), le processus au mérite lors de l’attribution des wild-cards pour le tournoi principal et pour les qualifications #rolandgarros

La FFT a aimé, alors elle remettra ça. Après avoir testé pour la première fois de l'histoire le système des invitations au mérite pour nos joueurs français et joueuses françaises lors de la dernière édition (remportée par Rafael Nadal, désormais dodécuple vainqueur du tournoi) sera reconduit l'année prochaine, a annoncé la FFT mercredi sur son compte Twitter officiel. De nouveau, la Fédé française attribuera donc deux wild-cards pour le tableau principal et sept (quatre pour les hommes, trois chez les femmes) pour les qualifications au prix des résultats des concernés sur toute une liste de tournois (8 chez les hommes, 12 chez le femmes) allant de Fort-de-France (Martinique) à Cagnes-sur-Mer en passant par Amiens, Gonesse ou Le Havre pour ce qui est du simple dames et de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) à Aix-en-Provence en passant par Quimper, Cherbourg, Pau ou Lille pour le simple messieurs.Toujours deux wild-cards pour les Australiens et les AméricainsComme l'année dernière, les performances sur les circuits ATP et WTA permettront également aux Bleus de décrocher le(s) précieux sésame(s). Tout dépendra de leur classement dans la hiérarchie (Race internationale) au 11 mai prochain. A noter que deux Américains (un joueur et une joueuse) et deux Australiens se verront eux aussi remettre un pass pour le tableau final au gré de l'accord qui unit la FFT et les deux Fédérations respectives des Etats-Unis et de l'Australie. Un accord qui permet également à nos représentants de bénéficier d'invitations sur l'Open d'Australie et l'US Open.