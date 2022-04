Roland-Garros : Kyrgios sera là en 2023

Kyrgios : "Roland-Garros devrait purement et simplement être supprimé du calendrier"

Cette semaine, Nick Kyrgios dispute le tournoi sur terre battue de Houston, où il a obtenu une wild-card et affrontera l’Américain McDonald au premier tour, avec l’espoir de surfer sur sa vague de bons résultats aux Etats-Unis, lui qui reste sur un quart de finale à Indian Wells et un huitième à Miami. L’Australien de 26 ans, 94eme mondial, n’est ensuite inscrit dans aucun tournoi sur la surface ocre et Roland-Garros ne figure pas à son programme non plus. Mais en 2023, l’enfant terrible du tennis mondial compte bien être au rendez-vous Porte d’Auteuil, pour faire plaisir à sa petite amie Costeen Hatzi, comme il l’a confié dimanche en conférence de presse à Houston. «». Cela fera alors six ans que Nick Kyrgios n’est plus apparu sur les courts de la Porte d’Auteuil, lui qui a toujours renoncé à venir depuis sa défaite au deuxième tour contre Kevin Anderson en 2017. En cinq participations au tournoi parisien, l’Australien n’a jamais fait mieux qu’un troisième tour, en 2015 et 2016, où il avait été éliminé par Andy Murray puis Richard Gasquet.Revoir Nick Kyrgios à Roland-Garros (s’il ne se sépare pas de sa petite amie d’ici là…) sera un petit miracle, au vu des propos qu’il avait eus à l’encontre du tournoi parisien en novembre dernier. « Roland-Garros devrait purement et simplement être supprimé du calendrier. C'est le pire putain de Grand Chelem que j'ai jamais vu », avait-il déclaré, avec le sourire, dans un podcast. Deux ans avant, alors qu’il s’entraînait avec Andy Murray à Wimbledon, il avait également dit : « Regardez ça, regardez cette surface verte parfaite ! Qui aime la terre battue ?» Mais il semblerait que son amour pour Costeen Hatzi soit plus fort que sa haine du tournoi parisien…