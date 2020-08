Roland-Garros : Kyrgios prêt à faire l'impasse ?

Tout comme l'US Open, pour lequel Kyrgios fut l'un des premiers à déclarer forfait, Roland-Garros pourrait bel et bien voir plusieurs de ses potentielles têtes d'affiche renoncer à y participer. En effet, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, Nick Kyrgios, qui ne se rendra donc pas à New York, hésite également à voyager en Europe, pour participer à cette édition 2020 des Internationaux de France. Dans tous les cas, le principal intéressé estime qu'il n'y a qu'une infime chance qu'il soit bien présent pour l'événement, cette année. A l'heure actuelle, l'Australien continue de se poser des questions. Ce jeudi, l'actuel 48eme joueur mondial s'est publiquement interrogé sur cette éventualité de ne pas se déplacer sur le Vieux Continent en septembre prochain.

Kyrgios : « Je ne suis pas sûr que l'Open d'Australie aura lieu »

Ce qui remettrait donc évidemment en cause sa participation à Roland-Garros, comme il l'a indiqué dans un entretien accordé à la télévision australienne : « La chance que je joue en Europe est très mince. Entre mince et nulle pour être honnête. Je vais utiliser ce temps pour rester à la maison, m'entraîner, être avec ma famille, mes amis et juste agir de manière responsable et attendre simplement de meilleures circonstances pour jouer. » Dans le passé, Nick Kyrgios, qui n'a jamais été un grand fan de la terre battue, n'est jamais allé au-delà du troisième tour du côté de Roland-Garros. D'ailleurs, il n'avait déjà pas pris part aux deux dernières éditions, se retirant même l'an passé après le tirage au sort. Outre cette fin d'année 2020, l'Australien n'est guère plus optimiste pour le début 2021, avec notamment la tenue de l'Open d'Australie. Actuellement, Melbourne est confiné, et ce pour la deuxième fois déjà : « J'ai entendu à la radio qu'il y avait eu 700 nouveaux cas aujourd'hui, on atteint de nouveaux sommets en matière de décès. Je ne suis pas sûr que l'Open d'Australie aura lieu. » Durant tout l'été, Kyrgios n'a pas arrêté de faire parler de lui, condamnant notamment les comportements de Djokovic et de son entourage à l'occasion de l'Adria Tour. L'Australien n'a également eu de cesse de rappeler la dangerosité de ce nouveau coronavirus.