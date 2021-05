Roland-Garros (H) : Absence confirmée pour Borna Coric et Kyle Edmund

Roland Garros update:

OUT: Edmund

IN: Carballes Baena

Next: Majchrzak

— Entry List Updates (@EntryLists) May 14, 2021

Edmund ne fera pas plus le déplacement

Alors que Nick Kyrgios a d’ores-et-déjà confirmé son intention de zapper la saison sur terre battue, un deuxième joueur a décidé de renoncer à Roland-Garros. N’ayant jamais fait mieux qu’un troisième tour sur la terre battue parisienne, Borna Coric ne fera pas le déplacement pour le tournoi organisé Porte d’Auteuil du 30 mai au 13 juin prochains. Le Croate, actuel 29eme au classement ATP, n’a plus foulé un court depuis son élimination à l’occasion des demi-finales du tournoi de Rotterdam par Marton Fucsovics, qui faisait suite à une fin de parcours dès le deuxième tour de l’Open d’Australie avec une défaite en quatre manches face à Mackenzie McDonald. Un forfait qui fait également les affaires du Slovaque Andrej Martin, 116eme au classement ATP. En effet, ce dernier obtient un billet pour le tableau principal des Internationaux de France alors qu’il devait initialement prendre part aux qualifications.Le forfait de Borna Coric pour l’édition 2021 de Roland-Garros n’est pas le seul. En effet, l’actuel 71eme joueur mondial, le Britannique Kyle Edmund, ne sera pas en mesure de tenir sa place à l’occasion de la levée du Grand Chelem organisée sur la terre battue parisienne. Souffrant du genou droit et absent du circuit ATP depuis sa défaite au premier tour des qualifications du tournoi de Vienne, le vainqueur du tournoi de New York la saison dernière n’est pas suffisamment remis d’une opération effectuée récemment et ne fera pas le déplacement dans la Capitale, où son meilleur résultat reste une place au troisième tour en 2017 et en 2018. Demi-finaliste de l’Open d’Australie en 2018, Kyle Edmund compte retrouver le circuit professionnel dans les mois à venir. Toutefois, dans l’immédiat, son forfait pour Roland-Garros libère une place dans le tableau principal qui reviendra à l’Espagnol Rodrigo Carballes Baena, qui pointe actuellement au 96eme rang mondial.