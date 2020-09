Roland-Garros : Finalement 5000 spectateurs au lieu de 11 500 ?

Roland-Garros va sonner creux ! Alors qu’il y a dix jours, la Fédération française de tennis avait annoncé que la jauge maximum de spectateurs serait de 11 500 spectateurs par jour, elle sera finalement réduite à 5000, révèle L’Equipe ce jeudi soir. Le stade Roland-Garros devait être divisé en trois parties, avec aucune possibilité d’en changer pour les spectateurs : Court Philippe-Chatrier et ses courts annexes, Court Suzanne-Lenglen et ses courts annexes, et Court Simonne-Mathieu et ses courts annexes. Au départ, les deux premiers devaient pouvoir accueillir 5000 personnes et le troisième 1500. Mais finalement, seul le Court Philippe-Chatrier pourra recevoir du public : 5000 personnes au maximum chaque jour. Les matchs prévus sur les courts Lenglen et Mathieu se dérouleront donc à huis clos, si les informations de L’Equipe sont confirmées.

La région parisienne classée rouge



Cette décision de réduire la jauge est prise dans un contexte de reprise de la pandémie de coronavirus, notamment en région parisienne où tous les départements sont classés rouge. La jauge de 5000 spectateurs sera également en vigueur pour un autre gros événement sportif parisien à venir : l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées ce dimanche. Rappelons que la saison de tennis a repris début août, après cinq mois de pause, et que les gros tournois comme l’US Open et Rome se sont déroulés à huis clos. Il y aura tout de même un peu de monde Porte d’Auteuil, mais le tournoi sera clairement différent des années précédentes…