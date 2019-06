Roger Federer le savait : s’il était un caillou dans sa chaussure à l’heure de retrouver des ambitions majuscules, ce pouvait bien être Stan Wawrinka. Passé entre les gouttes avec autorité jusqu’alors dans ces Internationaux de France - après trois éditions loupées – le maestro redoutait légitimement cette opposition qui, quatre ans plus tôt, sur ce même court Lenglen et à ce même stade des quarts de finale, lui avait été fatale. "Avec Stan, on se connaît parfaitement. Il est plus dangereux pour moi sur terre que sur une autre surface. J’espère qu’il n’est pas à son niveau de 2015", soufflait avant d’en découdre le Bâlois, nanti d’un bilan des confrontations allègrement favorable (22-3) mais logiquement interpellé par ses trois revers tous concédés sur ocre…

Sorti vainqueur au tour précédent d’un éreintant duel de plus de cinq heures face à l’étoile montante Stefanos Tsitsipas, son tourmenteur vaudois, néanmoins, y avait fatalement laissé des plumes. Un déficit de peps qui a pesé assurément dans les débats ce mardi, le génie du n°3 mondial ayant fait le reste. Malgré une propension incroyable à vendanger ses opportunités de break (2 converties sur 18 seulement sur l’ensemble de la rencontre), Roger Federer a su imposer sa cadence et sa loi en douceur, inexorablement. Le gros cœur de Stan Wawrinka ayant tout de même ménagé le suspense et assuré aux spectateurs 3h35' de beau – à défaut d’être exceptionnel – tennis.

Rendez-vous avec Nadal

Après avoir enlevé le premier set au jeu décisif (7-6 [4]), "Rodgeur" a certes fait preuve de nervosité dans le deuxième acte, jusqu’à s’adresser fermement à un juge de ligne pour un simple service mal lu et aussitôt rectifié par l’arbitre de chaise. Un accès de fébrilité dont a su profiter son adversaire en transformant l’une de ses rares occasions de break pour empocher la manche 4-6. Mais la suite des échanges n’a pas laissé beaucoup de doutes quant à l’issue de la partie. Même breaké à 3-3 dans le troisième set après une interruption d’une heure due à l’orage, Roger Federer ne s’est pas affolé, effaçant son ardoise dans la foulée pour enlever avec aplomb un nouveau tie-break (7-6 [5]).

Sur les rotules dans la quatrième manche, Stan Wawrinka avait beau se battre comme un lion pour prolonger le plaisir du public, son illustre vis-à-vis lui chipait son service au meilleur moment, à 4-4, avant de conclure sur sa troisième balle de match, et un 53e coup gagnant, dans le jeu suivant (6-4). Ce vendredi, Roger Federer jouera donc sa huitième demi-finale ici à Roland-Garros (la 44e de sa carrière en Grand Chelem – record absolu). Il sera alors opposé à l’épouvantail Rafael Nadal, qui dans le même temps n’a pas traîné contre le Japonais Kei Nishikori (6-1, 6-1, 6-3). Avec un sacré exploit à réaliser pour continuer sa route puisque, s’il a remporté leurs cinq derniers duels depuis 2015, il n’a jamais dominé le maître des lieux ici aux Internationaux de France – en cinq précédents, dont quatre finales...