Roland-Garros (F) : Triomphe de la paire Garcia-Mladenovic !

Un second trophée commun, le 4eme pour Mladenovic

C'est jour de fête ce dimanche à Roland-Garros. Quelques heures avant la finale messieurs opposant Rafael Nadal à Casper Ruud pour boucler en apothéose cette quinzaine, une autre finale s'est tenue sur le court Philippe-Chatrier avec deux Françaises comme protagonistes.. La finaliste malheureuse de cette édition 2022 dans le tableau simple, la prometteuse Cori Gauff, et sa compatriote Jessica Pegula, respectivement classées aux 23eme et 11eme rang de la WTA. A titre de comparaison, Caroline Garcia pointe au 79eme rang tandis que Kristina Mladenovic ne figure plus dans le top 100 (107eme joueuse mondiale).A l'image des expectatives précédant cette finale, les Françaises ont subi la première manche. Plus fébriles, celles-ci ont commis onze fautes directes et n'ont surtout converti aucune de leurs six balles de break acquises contrairement à leurs adversaires, bien plus pragmatiques avec deux jeux de service volés sur autant de tentatives. Le premier set est bouclé sur le score de 2-6 en 33 minutes. Le début d'une démonstration de force des Américaines ? Absolument pas.à leur avantage en seconde manche après 35 minutes, 1-1 balle au centre.Sur leur lancée et avec l'appui indéfectible du public de la Porte d'Auteuil, "Caro" et "Kiki" n'ont pas levé le pied. Fortes en retour et solides sur leur mise en jeu, elles ont étouffé la paire Pegula-Gauff pour filer tout droit vers le gain du set et de ce tournoi du Grand Chelem après 1h46 de jeu (2-6, 6-3, 6-2). Une joie immense, à l'image de l'émotion dégagée par les Françaises lors de leur accolade suite au dernier smash victorieux de la Lyonnaise.. A titre personnel, Kristina Mladenovic soulève son 4eme trophée en double à Roland-Garros, elle a également remporté l'épreuve deux fois consécutivement en 2019 et en 2020 en compagnie de la Hongroise Timea Babos.