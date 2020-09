ROLAND-GARROS - QUALIFICATIONS (21 au 25 septembre)

Hommes

1er tour

Lundi 21 septembre 2020

Christopher Eubanks (USA) bat Geoffrey Blancaneaux : 6-2, 7-5

Enzo Couacaud bat Denis Kudla (USA, n°6) : 7-5, 7-6 (2)

Ulises Blanch (USA) bat Rayane Roumane : 3-6, 6-3, 6-3

Hugo Grenier bat Cedrik-Marcel Stebe (ALL, n°21) : 3-6, 7-5, 6-4

Alexandre Muller bat Marco Trungelliti (ARG) : 6-3, 0-6, 6-4

Kyrian Jacquet bat Maxime Cressy (USA) : 6-2, 6-1

Go Soeda (JAP) bat Giovanni Mpetschi Perricard : 6-4, 0-6, 7-6 (2)

Benjamin Bonzi bat Zdenek Kolar (RTC) : 3-6, 6-4, 7-5

Tristan Lamasine bat Ramkumar Ramanathan (IND) : 7-5, 6-2



Mardi 22 septembre 2020

Hyeon Chung (CDS) bat Baptiste Crepatte : 7-6 (7), 6-4

Taro Daniel (JAP, n°8) bat Mathias Bourgue : 6-4, 6-4

Max Purcell (AUS) bat Manuel Guinard : 6-4, 6-4

Constant Lestienne bat Andrew Harris (AUS) : 6-1, 6-1

Aslan Karatsev (RUS, n°7) bat Arthur Cazaux : 6-1, 7-5



2eme tour

Mercredi 23 septembre 2020

Enzo Couacaud bat Juan Pablo Ficovich (ARG) : 6-3, 6-3

Dustin Brown (ALL) bat Alexandre Muller : 3-6, 6-3, 6-3

Lorenzo Giustino (ITA) bat Hugo Grenier : 3-6, 6-4, 7-5

Ruben Bemelmans (BEL) bat Kyrian Jacquet : 6-4, 6-3

Benjamin Bonzi bat Ivo Karlovic (CRO, n°19) : 6-3, 7-6 (3)

Roberto Marcora (ITA) bat Tristan Lamasine : 7-6 (4), 3-6, 6-3

Marco Cecchinato (ITA, n°5) bat Constant Lestienne : 6-2, 6-3



3eme tour

Jeudi 24 septembre 2020

Steven Diez (CAN) bat Enzo Couacaud : 6-3, 6-4

Benjamin Bonzi bat Roberto Marcora (ITA) : forfait



Benjamin Bonzi intègre le tableau final



Femmes

1er tour

Mardi 22 septembre 2020

Laura Ioana Paar (ROU) bat Margot Yerolymos (WC) : 1-6, 6-2, 6-2

Kurumi Nara (JAP, n°22) bat Aubane Droguet (WC) : 7-6 (3), 3-6, 6-2

Giulia Gatto-Monticone (ITA) bat Séléna Janicijevic (WC) : 6-4, 6-2

Carole Monnet (WC) bat Whitney Osuigwe (USA, n°23) : 6-3, 6-1

Eva Guerrero Alvarez (ESP) bat Jessika Ponchet : 6-4, 6-4

Tessah Andrianjafitrimo bat Nuria Parrizas Diaz (ESP) : 3-6, 7-5, 6-3



Mercredi 23 septembre 2020

Asia Muhammad (USA) bat Audrey Albié (WC) : 6-3, 6-4

Yuki Naito (JAP) bat Amandine Hesse (WC) : 5-7, 6-4, 6-2

Astra Sharma (AUS, n°9) bat Irina Ramialison (WC) : 6-4, 6-4



2eme tour

Jeudi 24 septembre 2020

Giulia Gatto-Monticone (ITA) bat Carole Monnet (WC) : 4-6, 6-3, 6-1

Xinyu Wang (CHN, n°20) bat Tessah Andrianjafitrimo : 6-4, 6-7 (4), 6-1