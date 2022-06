Première pour Ruud !

Ce sera donc Ruud – Nadal ! Casper Ruud a rejoint Rafael Nadal en finale de Roland-Garros ce vendredi soir, en disposant de Marin Cilic en quatre sets. Le Norvégien de 23 ans, qui n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem durant sa carrière, disputera sa première finale dimanche, face à l’homme aux 13 victoires Porte d’Auteuil. Le n°8 mondial, vainqueur de huit tournois en un peu plus de deux ans (mais seulement des ATP 250), va découvrir le bonheur d’une finale en Majeur, grâce à son succès 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 en 2h56.

Le Norvégien aura donc été plus rapide pour battre le Croate en quatre sets, que Nadal ne l’a été pour battre Zverev sur abandon en moins de deux sets ! Face à cet adversaire qu’il avait déjà battu deux fois sur deux par le passé, Ruud a eu un peu de mal à entrer dans cette rencontre, qui s’est jouée sans le toit et devant des tribunes très clairsemées.

UNE INTERRUPTION APRÈS L’INTRUSION D’UNE MILITANTE ÉCOLOGISTE

Dans le premier set, il a manqué deux balles de 3-1 sur le service adverse et a ensuite perdu le fil, cédant quatre jeux de suite à partir de 3-2. Cilic, impérial depuis le début du tournoi, pensait peut-être qu’il allait réaliser son rêve de devenir le onzième joueur de l’ère Open à disputer la finale des quatre Grands Chelem. Mais Ruud lui a rapidement remis les pieds sur terre. Dans le deuxième set, le Norvégien a breaké à 1-1 puis a tenu sa mise en jeu, même s’il a dû défendre trois balles de 5-5 au moment où il servait pour le set. Il les a sauvées et a donc égalisé à une manche partout. Le début de la fin pour Marin Cilic. Le Croate de 33 ans a ensuite clairement baissé de rythme et n’a plus existé dans cette rencontre.

Mené 4-0 d’entrée de troisième set, il aurait pu profiter de l’interruption du match pendant un quart d’heure à 4-1 suite à l’intrusion sur le court d’une jeune militante écologiste venue s’attacher au filet, mais Ruud n’a pas perdu son rythme et a finalement remporté le set 6-2. Scénario presque identique dans le quatrième, où le n°8 mondial a rapidement mené 5-1 et a conclu sans trembler. Le voici donc en finale de Roland-Garros, sur sa surface préférée (sept de ses huit titres ont été gagnés sur terre), face à un Rafael Nadal qu’il n’a encore jamais affronté et contre qui il n’aura rien à perdre. Personne n’a en effet jamais battu « Rafa » en finale Porte d’Auteuil.