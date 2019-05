Pouille: "Ce n'est pas mentalement que j'ai perdu"

Entré sur le court mené deux manches et à une, et breaké dans le quatrième (3-1) avant l'interruption par la nuit jeudi soir, Lucas Pouille a fini par s'incliner contre Martin Klizan au 2e tour de Roland-Garros (7-6 [4], 2-6, 6-3, 3-6, 9-7). "C’est aujourd’hui que je perds le match, estime le Nordiste. Les regrets, j’en ai sur hier, mais dès que c’était terminé, j’ai essayé de me concentrer sur aujourd’hui. Les plus gros regrets, c’est aujourd’hui. Aujourd’hui, je sers pour le match. Il fait un bon jeu à 5-4, il fait deux revers gagnants, c’est peut-être les deux seuls qu’il fait après la reprise."

S'il a flanché à deux reprises alors qu'il avait le match en mains, à deux reprises (il avait un break d'avance au troisième et au cinquième set), Pouille pense que ce n'est pas dans la tête qu'il a craqué. "Si j’avais perdu ce match mentalement, je l’aurais perdu au quatrième. Après, à la fin, quand tu sers à 8-7 contre, c’est toujours délicat, explique-t-il. Ce match-là, avec plus de victoires, je l’aurais probablement gagné. Mais je ne pense pas que ce soit mentalement qu’il m’échappé."

Pouille réalise décidément une saison étrange, avec une demi-finale à l'Open d'Australie pour débuter très fort, puis seulement deux victoire sur le circuit principal depuis. Difficile à suivre, même s'il s'en défend. "Oui, oui, je sais où j’en suis, assure le n°2 français. Tout ne vous regarde pas. Allez sur Internet, regardez les résultats. Le reste, ça regarde mon équipe et moi."

