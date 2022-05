Pegula s'offre un premier quart à Paris

Elle avait disputé les quarts de finale lors des deux dernières éditions de l'Open d'Australie, mais n'avait jamais atteint ce stade de la compétition lors des autres tournois du Grand Chelem. C'est désormais chose faite à Roland-Garros, après sa victoire de ce lundi contre Irina Begu. L'Américaine de 28 ans, 11eme joueuse mondiale, a fait respecter la logique en battant la Roumaine Irina Begu, 63eme, qui disputait à 31 ans son deuxième huitième de finale Porte d'Auteuil. Mais ce fut difficile pour la native de Buffalo, qui a dû batailler pendant 2h09 avant de l'emporter 4-6, 6-2, 6-3 (19 points gagnants, 34 fautes directes). Begu avait remporté les deux confrontations passées contre Pegula, et sur sa lancée, elle a très bien commencé le match en menant 3-1, puis 4-2. Mais l'Américaine est revenue à 4-4, avant de céder sa mise en jeu sur le jeu suivant (4-5), laissant ensuite la Roumaine conclure sur un jeu blanc.

Pegula dans le Top 10 lundi

Cependant, Pegula n'a pas lâché et a breaké dès le quatrième jeu du deuxième set (3-1), puis encore à 5-2, pour égaliser à une manche partout, tout en ne perdant que six points sur son service. Après avoir sauvé trois balles de break d'entrée de dernière manche, la n°11 mondiale a fait valoir sa supériorité en breakant à 2-1. Et même si elle a dû sauver une balle de débreak en servant pour le match à 5-3, elle a réussi à l'emporter sur sa première balle de match. La voici donc en quarts de finale à Roland-Garros (comme ses compatriotes Gauff et Stephens) pour la première fois, contre Swiatek ou Zheng, et lundi prochain, elle décrochera le meilleur classement de sa carrière, en étant au pire n°9 mondiale, grâce à l'hécatombe des joueuses du Top 10 (il ne reste plus que Swiatek !) dans le tableau de cette édition 2022.