Pas de troisième tour pour Garcia

Garcia a résisté jusqu’au bout… en vain

Caroline Garcia n’a pas su imiter Léolia Jeanjean et Diane Parry. La Lyonnaise a chuté dès le deuxième tour de Roland-Garros face à Madison Keys. L’Américaine, tête de série numéro 22 Porte d’Auteuil, a eu très tôt une opportunité de prendre le service de son adversaire mais sans réussite mais ce n’était que partie remise. En effet, Madison Keys a atteint son but dans le sixième jeu. Poussée par le public du Court Philippe-Chatrier, Caroline Garcia a repris du poil de la bête et, alors que l’Américaine servait pour le gain du premier set, elle est parvenue à effacer ce break de retard. Toutefois, l’euphorie est immédiatement retombée. En effet, la 22eme joueuse mondiale a haussé son niveau de jeu pour prendre à nouveau le service de la Tricolore et mettre un terme à la première manche. La deuxième manche a tout d’abord vu Caroline Garcia tenir la dragée haute à Madison Keys.L’Américaine a fini par trouver une faille dans le jeu de la Française et a eu deux balles de break dans le sixième jeu, sans toutefois parvenir à les convertir. Si elle n’a pas pu mettre en difficulté son adversaire au service, Caroline Garcia a fait preuve de solidité pour emmener Madison Keys au jeu décisif dans cette deuxième manche. Mais, remportant quatre des cinq premiers points, la 22eme joueuse mondiale a pris un avantage qui s’est avéré définitif. Caroline Garcia a un temps réduit l’écart en remportant un point sur l’engagement de l’Américaine mais la première balle de match pour son adversaire a été fatale pour la Lyonnaise. Madison Keys, demi-finaliste à Roland-Garros en 2018, se qualifie pour le troisième tour (6-4, 7-6 en 1h34’) et affrontera la tête de série numéro 16 Elena Rybakina. La Russe a, de son côté, dominé Katie Volynets en deux manches expéditives (6-4? 6-0 en 1h08’).