Pas de Raonic à Paris

Milos Raonic a déclaré forfait pour Roland-Garros jeudi, en raison d'une blessure au genou.

Le Canadien, 17e mondial, avait déjà zappé l'édition 2018 à cause du même souci, lui qui n'a plus joué depuis le Masters 1000 de Miami en mars. C'est le troisième membre du top 20 à décliner, après Kevin Anderson (n°8) et John Isner (n°10).

Frances Tiafoe en a profité pour passer tête de série n°32, juste avant le tirage, un statut qui serait revenu à Nick Kyrgios si ce dernier n'avait pas perdu sur disqualification au Masters 1000 de Rome, la semaine dernière au deuxième tour contre Casper Ruud (alors qu'il était mené sans break dans le troisième set, 6-3, 6-7, 2-1).